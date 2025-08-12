Христо Гаджев към ПП: Понякога е по-добре да замълчиш, отколкото да се изложиш

Понякога е по-добре да замълчиш, отколкото да се изложиш. Явно "Продължаваме Промяната" не знаят тази мъдрост. Това написа във фейсбук профила си депутатът от ГЕРБ и шеф на отбранителната комисия на парламента Христо Гаджев.

"Днес пак се изложиха. Направили са услуга (безкористно или не) на фирма доставчик, а се правят на герои. Всичкото с идеята да скрият какви неможачи са били", коментира Гаджев.

"За да стане истината явна - призовавам МО да публикува кога и какви предложения сме получавали за изпълнение на офсета. Както и дали още тогава не е било ясно какви са цените за експлоатация и дали въобще ще е било възможно да я експлоатираме".

"Да не се окаже, че всичко е било в интерес на частна фирма, а не на държавата. Тогава ще си понесат ли отговорността?", попита той.

"В крайна сметка на промяната (както и на лъжата) краката са къси", допълни Гаджев.

По-рано днес депутатът обвини правителството на Кирил Петков, че е купило система за гасене на пожари от самолетите Спартан за близо 7 млн. евро, която 3 години по-късно не може да бъде въведена в експлоатация. "Тук логичният въпрос е защо въобще е купена?", попита той.

От ПП му отговориха, че правителството Петков е първото, което 16 години след договора за закупуване на Спартан от 2006 г., се възползва от предвидената в този договор възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари. "Кабинетът Петков е свален през лятото на 2022 година, след само 8 месеца управление", поясняват от партията.

"Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 година, а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г. В съседна Румъния системата работи от 2017 година", написаха още от ПП.

От "Промяната" заявиха, че управляващите трябва да намерят отговори на въпросите, вместо да атакуват опозицията и да прехвърлят проблема "от болната глава на здравата".