Съветникът на Митов: Съставени са първите актове на шофьори, които изхвърлят фасове от колите си

Първите актове на водачи на автомобили, които изхвърлят своите фасове навън, вече са съставени .Това заяви Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и бивш директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".

"Има видеорегистратори и сигнали от граждани. Съотвените глоби са връчени на нарушителите .Контролът и превенцията на предизвикването на пожари трябва да бъдат по-сериозни", заяви пред БНР Николов.

"Нека да бъдем още по-внимателни събота и неделя", призова той.

"Когато отиваме на вилите, почистваме дворове и приготвяме зимнини. Тогава има рядко покачване на броя на пожарите

МВР приветства идеи за разкриване на служби там, където е възможно. Трябва обаче да си направим сметка откъде ще дойде финансирането. Издръжката на състава на една пожарна, дори най-малката, годишно струва повече от един милион. Даваме си сметка, че има населени места, които са доста отдалечени. Опитваме се да активизираме и доброволчеството. В самото начало да окажат въздействие върху пожара, за да не стане голям и идвайки пожарната, да може да реагира. Липсата на достатъчно вода затруднява гасенето на пожарите край село Скала. Скоро разкрихме нова пожарна служба в Симитли, предстои разкриването на още една", каза още Николов.