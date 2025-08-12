ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

29-годишен бивш затворник е обвинен за запалването на 7 огнища в Гълъбово

1748
Голяма част от пожарието са в следствие на палеж. Снимка Архив

29-годишен бивш затворник е арестуван по обвинения за предизвикване на умишлен пожар. Мъжът е палил парчета текстилна материя със запалка и ги хвърлял в канавката, с което предизвикал запалване на седем огнища. Пожарът унищожил ниви със сухи треви и храсти, както и площи с люцерна и широколистна дървесна растителност.

Случаят е от 29 юли 2025 г., когато 29-годишният пътувал с лек автомобил по пътя между селата Главан и Мъдрец, община Гълъбово. С постановление на наблюдаващия прокурор е задържан за срок от 72 часа.

Мъжът е осъждан за кражба и за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление през 2019 г., като му е било наложено ефективно наказание, предава НОВА.

