БСП за продажбата на държавните имоти: Първо да бъдат дадени на общини и институции

Това става ясно от позиция на левицата за продажбата на 4400-те държавни имота, разпратена до медиите. От нея става ясно още, че социалистите предлагат само ако останат имоти след това разпределение, тогава да бъдат продадени на публични търгове.

Официално списъкът се казва "Програма за упражняване правата върху държавни имоти". Тя беше приета от кабинета в началото на май, след като е направен анализ на 4400 имота. От тях 1800 са поземлени имоти и сгради, а 1200 - само сгради. Министерствата изготвиха списъци с обектите, които предадоха на съответните областни управители, а те - към регионалното министерство.

Темата с продажбата на държавните имоти предизвика спорове между институциите. Кметове също обявиха, че искат някои от имотите. Президентът Румен Радев видя в тази инициатива на кабинета "Желязков" грабеж и опит да се запълни хазната. От правителството пък му отвърнаха, че е злонамерен.

В крайна сметка бе решено, че за имотите ще се разпорежда парламентът. МС прие, че нито един имот не може да бъде пуснат за продан преди произнасянето на депутатите.

Ето и цялата позиция на БСП за държавните имоти:

БСП- Обединена левица счита, че преди да се предприемат действия по продажба на 4 400 държавни имота, е необходимо да се предложи прозрачен и обективен механизъм, който да бъде придружен с подробен анализ за всеки от имотите с отпаднала необходимост. Смятаме, че като приоритет изрично трябва да залегне ефективното използване в интерес на обществото - развитието на здравни, социални, образователни и културни услуги.

На първо място следва да се направи подробен преглед на всеки имот – местоположение, предназначение, състояние и потенциал за обществено ползване. Немалко общини и държавни институции вече заявиха желание да се сдобият безвъзмездно с такива имоти, с цел изпълнение на обществените си функции. Преди всичко трябва да се извадят всички имоти със специален статут - паметници на културата от местно и национално значение.

БСП- Обединена левица настоява първо да бъдат удовлетворени исканията за безвъзмездно получаване на имотите от държавни институции и общини и ако останат имоти, тогава те да бъдат продадени на публични търгове.

Необходимо е също така да се извърши проверка за имотите със спорен статут или с правни претенции, за да се гарантира, че държавата защитава своя интерес и избягва бъдещи съдебни спорове или финансови загуби. В случаите, когато след пълния преглед останат имоти, които не могат да бъдат използвани за обществени цели, тяхната бъдеща реализация трябва да бъде обсъдена публично с участието на местните общности, синдикати, браншови организации и неправителствени структури.

БСП- Обединена левица подкрепя внасянето на Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост и собственост на държавни публични предприятия в Народното събрание с цел по-голяма прозрачност и обективност.

Това е важен и полезен дебат, който трябва да се води открито. Българските граждани имат право да знаят какво се случва с държавната собственост, как тя се управлява и при какви условия се предлага за продажба. Само при пълна прозрачност и обществено участие може да се гарантира, че решенията ще бъдат в интерес на цялото общество.

Държавната собственост е стратегически ресурс, който следва да служи за развитие на публичните услуги и за подкрепа на гражданите.

БСП- Обединена левица държи управлението този ресурс да премине през всички етапи на внимателен преглед и оценка при засилен парламентарен и обществен контрол.