Общините готови за еврото, но искат силна реклама за привличане на туристи (Обзор)

Туризмът ще се развива добре след приемането на еврото, защото ще привлече повече чуждестранни туристи, но трябва силна реклама, за да се популяризират още повече българските забележителности.

Това мнение изразиха кметове на общини и експерти от туристическия бранш, които взеха участие в дискусията на тема “Еврото, околната среда и устойчивият туризъм: Нови хоризонти в обща валута”. Събитието се състоя във вторник в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на него освен местната власт присъстваха както министри, така и заинтересовани лица.

“Държавата трябва да инвестира в силна реклама и да атакува чуждите държави. Не сме достатъчно силно представени зад граница”, смята кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Според него градът му има дадености, които трябва да бъдат показани по най-добрия начин.

И попита: “Колко са местата, които могат да съчетаят гореща минерална вода, удостоверена с балнеологична оценка от Министерството на здравеопазването, които имат ски писти в близост до града и обекти с хилядолетна история, с вкусна храна и силна културна програма”.

Според кмета на Царево Марин Киров пък не трябва да има подвеждаща реклама, а трябва да се инвестира в пътна свързаност, пречиствателни станции, здравеопазване.

“С еврото ставаме по-предпочитана и разпознаваема дестинация за чуждестранни инвеститори и туристи”, смята той и разказа, че откакто станало ясно, че вървим към приемане на еврото, в община Царево се появил корейски инвеститор, който ще изгражда многопрофилна болница там. В община Панагюрище също виждали огромен потенциал от влизането ни в еврозоната, стана ясно от думите на зам.-кмета на града Ивайло Иванов. “Туризмът в Панагюрище не е на нивото, на което може да бъде, но се надяваме да увеличим потока от чуждестранни туристи, за целта инициираме срещи с посланици”, посочи Иванов.

“Влизането на България в еврозоната е огромна възможност за силно рекламно послание на самата държава като дестинация и погледът на света ще се обърне към нас”, убедена е и Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.

Зам.-министърът на финансите Методи Методиев пък съобщи, чекъм 31 юли 233 от 265 общини са привели своите нормативни документи в съответствие с това да работят с евро от 1 януари 2026 г. “Туризмът заедно с транспорта е секторът, който ще има най-видимите и краткосрочни положителни ефекти от приемането на валутата”, смята той.

Зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева изрази мнение, че приемането на еврото догодина ще бъде посрещнато добре от туристите, и даде пример с развитието на страната след приемането ни в Шенген. За периода януари - май 2025 г. са отчетени близо 2,7 милиона регистрации на туристи в местата за настаняване. Реализирани са над 6 милиона нощувки. Ръстът на туристите спрямо същия период на 2024 г. е 6,8 на сто, а на нощувките - 5,2 на сто, съобщи тя.

А зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов пък е убеден, че еврото ще даде възможност за по-добро развитие на политиките в екологията и туризма, а също и за конкурентната способност на страната ни.

