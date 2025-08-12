ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима се борят за поста на Ваня Кастрева - шеф на образованието в София (Обзор)

11248

Петима са кандидатите, допуснати до конкурса за началник на Регионалното управление на образованието в София. След 17 г. начело Ваня Кастрева го освобождава наесен поради навършване на пенсионна възраст, дотогава трябва да е избран нов ръководител.

До тест, който ще държат на 19 август, са допуснати Клара Арабаджиева, Вяра Богатева, Елеонора Лилова, Филип Филипов и Вера Влахова. В същия ден министерството на образованието ще проведе и интервютата с тях.

Елеонора Лилова е бивша шефка на Държавната агенция за закрила на детето (избрана през 2018 г.) и настоящ директор на 2-о СУ “Акад. Емилиян Станев”. Има магистърски степени по педагогика, социология и мениджмънт на образованието от Софийския университет и е доктор по управление на образованието от Пловдивския. Училищни директори са и Клара Арабаджиева - на столичното 19-о СУ “Елин Пелин”, и Филип Филипов - на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика в София.

Вяра Богатева пък е образователен директор на СофтУни Кидс. Известната като академия за млади програмисти е най-голямата образователна организация у нас, която предлага практически обучения по програмиране, QA, дигитален маркетинг и дизайн за деца между 6 и 12 г.

Вера Влахова единствена работи и сега в РУО - старши експерт по чужд и майчин език.

Ваня Кастрева оглавява управлението от 2006 г. с прекъсване от година и половина, през която бе зам.-министър на образованието в служебния кабинет “Близнашки” и за кратко във второто правителство на Бойко Борисов. Тя е сред най-дългогодишните кадри в администрацията на МОН.

Ваня Кастрева и Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, на образователен форум Снимка: Архив
Ваня Кастрева и Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, на образователен форум Снимка: Архив
Ваня Кастрева и Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, на образователен форум Снимка: Архив

