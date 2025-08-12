3 г. военните не ползват системата за гасене на пожари "Гардиън" – пламенен спор кой е виновен (Обзор)

Купена е в края на кабинета "Петков"

330 от пожарите запалени умишлено или от нехайство, общо над 1000 са за седмица

Три години военните не използват системата за гасене на пожари от въздуха “Гардиън”, закупена за самолетите “Спартан”. Това потвърждава министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор на въпрос от шефа на комисията по отбрана Христо Гаджев.

Системата “Гардиън” е предназначена за превантивни действия при пожар, като водата се хвърля от дървени касети от люка на самолета. Преди 2 г. ВВС направиха анализ и установиха няколко проблема, свързани с безопасността. Необходимо е да се отцепи 800-метрова зона за сигурност, в която не трябва да има хора и къщи. Освен това има ограничения за скоростта и височината на полета.

“Гардиън” е закупена по офсетно споразумение между правителството и италианската компания “Леонардо” - производителя на самолетите “Спартан”.

То е подписано на 21 юни 2022 г. - ден преди правителството на Кирил Петков да бъде свалено с първия в историята на България успешен вот на недоверие. Стойността на офсета е 6,7 млн. евро, а самата система струва малко под 3,5 млн. евро. Било е договорено и обучение на пилотите как да се пускат контейнерите с вода от въздуха, което се провело в симулатор в летателен център на “Леонардо” в Пиза. Но

обучени били само двама

пилоти от ВВС, като те все още не са достигнали условията, за да могат да изпълняват задачи по пускане на товар от въздуха. Въпреки настояването на ВВС в обучението е бил пропуснат етап от подготовката. Освен това пилотите ни летели в смесен екипаж с италианци и не са извършвали сами мисията.

“Тази авантюра е черен пример на правителствено разхищение на публични средства и следва да бъде сериозно отчетена при сегашните инициативи за закупуване на летателна техника за гасене на пожари”, коментира Гаджев в своя фейсбук профил.

От “Продължаваме промяната” реагираха остро също в социалната мрежа. Правителството на Кирил Петков първо се е възползвало от възможността да оборудва спартаните с модул за пожарогасене, въпреки че тя е

предвидена още в договора за придобиването им от 2006 г.

Защо самолетите “Спартан” не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ, питат от ПП. И упрекват управляващите, че вместо да търсят решения за пожарите, атакуват опозицията и прехвърлят проблема “от болната глава на здравата”.

На свой ред Гаджев откри огън и призова МО да пусне кога и какви предложениия по офсета са идвали - да се окаже, че ПП действали в интерес на частна фирма. Вече не питал защо не е ползвана системата, а защо изобщо е купена.

В края на юли министър Запрянов заговори за купуването на

три нови спартана, които да са оборудвани с по-прецизна система

- с разливане на водата. Наличната е остаряла и неефективна за гасене в гористи и планински местности, обясни той. Новият модул може да пренася до 8 т вода, която може да се зареди на всяко летище за 8 минути. Осигурява и “прецизно” пожарогасене и така отпадат изискванията самолетът да лети с минимална скорост и до 150 м. Атанас Запрянов

За поредна седмица пожарите в страната са били над 1000, обяви вътрешният министър Даниел Митов във вторник. Установени са над 330 палежа - умишлени и по невнимание. Най-проблемни остават в Сунгурларе и Пирин.

Огънят над Илинденци е навлязъл на територията на Национален парк “Пирин”, засягайки около 15 дка, каза директорът му Росен Баненски. Фронтът е голям, а теренът труднодостъпен. “Към този момент огънят е низов, но постоянно се палят различни дървета и се надяваме да не стане върхов”, каза още той пред БТА.

Помага само гасенето по въздух,

военните са се отзовали с хеликоптери.

Те помагат и за големия пожар в Сунгурларе. Митов обясни, че именно за гасенето там в момента се полагат най-много усилия. Включени са шведските самолети плюс хеликоптери, единият от които американски от базата в Ново село. Има ново огнище в труднодостъпна гора.