Наши оръжейни търговци с бизнес за милиони на мушката на ФБР и борците срещу корупцията в Украйна (Обзор)

Докато следователи и антимафиоти претърсват техни жилища и офиси, Христо Христов и Генчо Христов били в чужбина

Двама родни оръжейни търговци с бизнес за милиони, които обаче стоят далеч от медиите, се оказаха “на мушката” на Националното антикорупционно бюро на Украйна и ФБР. Следователи от Националната следствена служба и антимафиоти от ГДБОП и Жандармерията влязоха във вторник в жилища и офиси, свързани с Христо Христов и съдружника му Генчо Христов. Основно претърсен беше офисът на тяхната фирма “Сейдж Консултантс” АД на бул. “Черни връх” в София. “24 часа” потърси двамата за коментар, но те се оказаха в чужбина и не бяха открити.

Официално от прокуратурата съобщиха, че претърсването се извършва в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Затова и задачата е възложена на националното следствие.

Молбата била свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени. “Сейндж Колсултантс” АД е една от най-големите фирми, които се занимават с търговия на оръжие у нас. Според украинските власти компанията обаче

заобикаляла санкциите срещу Русия

Освен че продавала скъпо на Киев, търгувала и с Москва. Оказа се обаче, че оръжейниците Гeнчо Христов и Христо Христов са проучвани и от нашата прокуратура. Причината е, че била получена оперативна информация от американските служби във връзка с доставката на оръжие и боеприпаси за мексиканския наркокартел “Халиско”.

Преди броени дни и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов посети НСлС заедно с офицерите от софийския офис на ФБР. Напълно е възможно тяхната визита да е била свързана именно с предстоящата акция.

Според оперативната информация, която постъпва до службите ни, автоматите и боеприпасите, изтъргувани от арестувания в Испания наш сънародник Петър Мирчев, били купени от фирмата на Христо Христов и Генчо Христов.

Както “24 часа” писа още преди десет дни, Петър Мирчев е отдавна добре познато име в сенчестия оръжеен бизнес. Според обвинителен акт от 10 април на Окръжния съд за Източния окръг на Вирджиния Мирчев заедно с още трима организирал

доставка на 50 автомата “Калашников” и 140 000 патрона на наркокартела в Мексико

Той възнамерявал да снабди “Халиско” и с дронове, както и с противотанкови оръжия, твърдят служители на спецслужбите. Петър Мирчев беше арестуван на 8 април тази година в Мадрид. Мексиканският наркокартел е обявен от САЩ за терористична организация през февруари.

За Христо Христов и Генчо Христов не се знае много. Името на 68-годишния Генчо Христов изскача в архивите на ДС. Според тях роденият в пловдивското село Дъбене мъж бил вербуван през 1977 г.

Христо Христов пък е родом от Русе, учил е в Унгария и е развивал бизнес в Австрия.

“24 часа” обаче на два пъти - през 2019-а, а преди това и през 2013-а, разказва за впечатляващите инвестиции в недвижими имоти на 64-годишния Христо Христов.

През 2019 г. той купува имение за близо 34,6 млн. долара в Бевърли Хилс. Преди това то принадлежало на израелския оръжеен търговец Гала Ашер, който се е преквалифицирал в успешен търговец и собственик на имоти. Подобна кариера има и самият Христо Христов. През 2013 година купува апартамент в най-скъпата сграда във Виена “Пале Принсипе”.

Сградата се намира на “Хоен Маркт” 12. Цената на квадратен метър тогава е рекордна - 25 000 евро. Жилищата са между 90 и 500 кв. м. Най-скъпото е над 14 милиона евро. Христов обаче е избрал едно от най-евтините, което не струва по-малко от 2 225 000. Имението в Бевърли Хилс обаче се простира на над 1000 кв. м, има седем спални и първоначалната му цена е била 55 милиона долара. То притежава и огромна градина с командвани с компютър водопади и стотици светлини. Спалните са разположени на три етажа – три на първия, три на втория, а на третия има апартамент от над 300 кв. м. В къщата има и семеен театър, както и зала за конференции. Преди Ашер да построи импозантното имение, върху този имот къща в стил ранчо притежавала актрисата Джоди Фостър. Тя го е продала на Ашер за 8 милиона долара. Джоди Фостър пък купила ранчото от легендарната певица Дина Шор.



Докато следователи и антимафиоти претърсват техни жилища и офиси, Христо Христов и Генчо Христов били в чужбина