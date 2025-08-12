Арестуваха мъж в Монтана за побой над 19-годишната му дъщеря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж от Монтана е задържан заради побой над 19-годишната му дъщеря. Патрул на полицията е изпратен на сигнал за домашно насилие около 2:40 часа през нощта в понеделник.

На място са установени майка, баща и дъщеря.

19-годишното момиче е заявило, че ѝ е бил нанесен побой от нейния баща, като свидетел е майка ѝ, уточняват от полицията в Монтана.

Униформените са взели сведения от тримата. Съставен е протокол за предупреждение. Изготвен е доклад за посещение на сигнал за домашно насилие.

Бащата, на 56 години, е задържан в Районното управление - Монтана за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.