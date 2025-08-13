Приятен сюрприз за депутатите наесен - след 33 дни ваканция получават 11% увеличение на заплатата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Когато депутатите се съберат в парламента на 3 септември след 33 дни ваканция, ще бъдат приятно изненадани - тяхната основна месечна заплата, досега 7137 лв., ще е с над 11% по-висока и ще стигне 7935 лв.

Това произтича от новите данни за средната работна заплата за второто тримесечие, които НСИ публикува във вторник.

При това повечето избраници

със сигурност ще се разписват на фишове за много над 8 хиляди лева месечно,

тъй като 7935 лв. е само основната заплата - без добавките. Според парламентарния правилник те получават 15% върху нея за участие в редовна комисия, а всеки е член поне на една такава комисия.

Ако са председатели или заместник-председатели на комисия, възнаграждението им се увеличава с още 35%.

Научна степен, примерно “доктор”, добавя други 10% върху основната заплата.

Отделно според Кодекса на труда всеки служител у нас получава клас за прослужени години, а за народните представители и държавните чиновници колективният трудов договор предвижда по 1% за всяка прослужена година.

Или ако депутат е имал досега 20 години трудов стаж, само от това той получава още около 2 хил. лв. върху заплатата и немалко народни представители със сигурност се разписват всеки месец поне за 12 хил. лева.

Председателката на Народното събрание доц. Наталия Киселова, която има и научно звание, и немалък трудов стаж,

ще получава със сигурност над 16 хил. лева,

тъй като месечното възнаграждение на шефа на НС е с 55% над средното за депутатите.

Същата е заплатата и на министър-председателя, а на министрите е равна на председателите на ресорна комисия в парламента - основната депутатска плюс 35% отгоре.

В държавната йерархия най-висока е обаче заплатата на президента -

тя е двойна на депутатската

С други думи, Румен Радев се разписва срещу минимум 14 870 лв. месечно, но това е само основата.

Като военен президентът получава не по 1%, а по 1,4% за всяка прослужена година, а той има вече 20 години трудов стаж. Или получената сума е не по-малко от 19 033 лева.

Средната заплата в България през второто тримесечие е с ръст от 13% в сравнение с година по-рано и вече е 2547 лева месечно.

Най-висока остава в столицата - 3467 лв., но бележи спад с около 150 лв.

в сравнение с края на първото тримесечие на тази година.