5500 лв. плаща мъж, хванат да шофира много пиян в Садово

45-годишният мъж се е споразумял с прокуратурата по-малко от 2 седмици след случая

5500 лв. брои мъж от Садово, хванат да управлява лек автомобил "Опел" с 2,04 промила алкохол. Почерпеният водач е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата по-малко от 2 седмици след случая.

45-годишният шофьор бил спрян за проверка от униформени от Районното управление в Първомай на 31 юли. Те го тествали с дрегер, който реагирал положително. Мъжът бил задържан за 24 часа.

Изправен пред Районния съд в Асеновград, той се е признал за виновен. Договорил е12 месеца условно с 3 години изпитателен срок, а книжката му се отнема за 2 години. Трябва да заплати и стойността на колата "Опел Мерива", оценена на 4200 лв., тъй като автомобилът не е на негово име. Ще покрие и разноските по делото - 340 лв.