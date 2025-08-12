Патриарх Даниил: Нека подражаваме на Божията майка, тя може да ни избавя от всяка опасност

Нека да подражаваме на Божията майка, тя може да ни помага в скърби и беди, и да ни избавя от всяка опасност".

Това каза Софийският митрополит и Български патриарх Даниил, след като отслужи архиерейска вечерня с молебен канон, посветен на Пресвета Богородица, в храм „Успение Богородично" в град Ихтиман.

Патриархът пожела с търпение да минем оставащата част от Богородичния пост и на 15 август да се поздравим всички с успението на Божията майка и по нейните молитви Бог да ни помага в живота и да ни доведе до там, където Тя е достигнала в непреходното Христово царство. Патриарх Даниил каза, че тази вечер миряните са се помолили пред образа на Богородица, пред чудотворна икона, донесена от манастира в Света гора. Патриархът посочи, че през живота си Божията майка е преминала през много скърби, но не се е поклатила в упованието си, във вярата, в единението си. „Така, естествено, може и на нас да помага и с молитвите си да ни избавя от трудности, да ни помага в скърби и беди, и да ни избавя от всяка опасност", каза още патриарх Даниил.

Той припомни за празника Преображение Господне, когато Господ се преобразява пред своите ученици Петър и братята Павел и Йоан. По думите му ние сме съставени от видимо и невидимо естество и „дори в този материален свят има много неща, които са невидими за очите, но това не ги прави по-малко реални. Знаем, когато отидем пред рентгеновия апарат, нищо не усещаме - как тези рентгенови лъчи преминават през нас, но там, на бланката се отбелязва какво е състоянието на костите ни", добави той.

След края на вечернята архиерейският наместник на Ихтиманската духовна околия отец Пламен каза, че са щастливи патриарх Даниил ги удостои с честта заедно да се помолят и да получат неговото благословение и подкрепа. В храма сред миряните бе и кметът на община Ихтиман Калоян Илиев заедно с ръководството на Общината, предава БТА.

На днешния ден, 12 август, се чества паметта на светите мъченици Фотий и Аникит.

Храмът „Успение Богородично" е основан през 1835 година и е приютил първото училище в града. Изгорен е през 1877 г., но е възстановен с помощта на цялото население на Ихтиман, казват от местната администрация на официалната си страница.

Известно е, че храмът е създаден и осветен през 1835 година, според запазен надпис над западната врата. Главни инициатори за изграждането му са били дядо Ласко и Спас – настоятели и големи дарители. За строежа е помогнал и Станоя Балабанов.

През март тази година Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи Преждеосвещена света литургия в този храм.