Митов: Полиция осигури ескорт на родилка с близнаци от Добрич до Варна

1620
Даниел Митов. Снимка Пламен Кодров

Ескорт на родилка от Добрич до болница във Варна са осигурили от областната полиция, след като бащата на бебето е спрял полицейска кола на изхода на града и е помолил за съдействие. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Родилката е откарана безпрепятствено до лечебното заведение, където няколко часа по-късно са се родили близнаци, допълни вътрешният министър.

След молбата за съдействие от бащата, младши автопатрул от Областната дирекция на МВР в Добрич е потеглил, като междувременно е уведомил и колегите си от Варна, а на Панорамния път при Аксаково инспектори от местното управление са поели съпровода. Във Варна са се включили и служители на Специализираните полицейски сили при Областната дирекция, уточни Митов.

Министърът припомни, че преди дни полицаи от Районно управление - Аксаково са осигурили ескорт за пациент, пътуващ за спешна хемодиализа във Варна, припомня БТА

