Вижте падащите звезди Персеиди (Снимки)

Падащите звезди над България. Снимка Георги Кюрпанов

Звездите Персеиди започнаха да падат от небето над България. В нощта между 12 и 13 август се очаква едно от най-впечатляващите природни зрелища – пикът на метеорния поток Персеиди. Очаква се десетки „падащи звезди" на час да осветят тъмнината, превръщайки събитието в идеален момент за любителите на астротуризма.

Сред най-добрите места за наблюдение на звездния спектакъл е Националната астрономическа обсерватория Рожен в Родопите – най-големият астрономически комплекс на Балканите, разположен на над 1700 метра надморска височина. Впечатляващи условия предлага и районът на Източните Родопи около Маджарово и Крумовград, където нощното небе е изключително тъмно и Млечният път се откроява като светещ облак. За онези, които предпочитат да останат по-близо до цивилизацията, Шуменското плато е добра алтернатива с лесен достъп и подходящи условия за наблюдение. 

Явлението е впечатляващо зрелище. Снимка Георги Кюрпанов
В Странджа и Сакар небето е едно от най-тъмните в страната, далеч от масовия туризъм, а предбалканските върхове, като тези в района на Троянския Балкан, предлагат панорамни гледки и чист въздух. Белоградчик и прочутите Белоградчишки скали пък впечатляват не само с кристално ясно нощно небе, но и с уникален пейзаж, който прави астрофотографията още по-вълнуваща.

Падащите звезди над България. Снимка Георги Кюрпанов
