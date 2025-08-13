29-годишният подпалвач в община Гълъбово вече обвиняем

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем И. И., на 29 г., за това, че на 29.07.2025 г. в землището на селата Главан и Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, запалил чужд имот – земеделска земя – нива с люцерна и друго имущество със значителна стойност, собственост на другиго – престъпление по чл. 330 ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщават от държавното обвинение.

На 29.07.2025 г., около 01 часа. И. И. пътувал с лек автомобил по път II-55 между селата Главан и Мъдрец, община Гълъбово. По протежение на пътното платно - от км 137 до км 142, И.И. палил парчета от текстилна материя със запалка и ги хвърлял в канавката. Така предизвикал запалване на седем огнища. Пожарът унищожил ниви със сухи треви и храсти, както и с люцерна и широколистна дървесина растителност.

С постановление на наблюдаващия прокурор И. И. е задържан за срок от 72 часа. Той е осъждан за кражба и за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление през 2019 г., като му е било определено ефективно наказание.

В момента се извършват активни действия по разследването – установява се площта на изгорялото имущество, собствеността, назначени са пожаротехничска и съдебно-оценителна експертизи.

Обвиняемият И.И. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 13.08.2025 г., Районната прокуратура в Стара Загора ще внесе в Районен съд – Гълъбово искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.