Трима от "Наглите" изчезнаха, намериха колите и те...

Към Тракийския университет на западния вход на Стара Загора вече ще се минава през кръгово кръстовище

Ваньо Стоилов

IСнимка: Община Стара Загора

Започна изграждането на кръгово кръстовище при отбивката към Тракийския университет при входа на Стара Загора от запад отсъм силж Богомилово. За това  информира зам.-кметът на община Стара Загора арх. Мартин Паскалев, чийто ресор е „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението", съобщават от общинския пресцентър.

Целта е да се обезопаси кръстовището и се урегулира движението на превозните средства в него. Средствата за изграждането са от общинския бюджет.

В община Стара Загора са постъпвали сигнали, подадени от Пътна полиция", че това е участък с предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.

Строително-монтажните дейности започнаха с фрезоване на асфалта, след което ще бъде положен нов асфалт. Предвижда се полагането на нова хоризонтална маркировка и на ограничителни вертикални елементи, както и поставяне на пътни знаци за регулиране на движението в кръговото кръстовище, каза още зам.-кметът арх. Мартин Паскалев.

IСнимка: Община Стара Загора

