Към Тракийския университет на западния вход на Стара Загора вече ще се минава през кръгово кръстовище

Започна изграждането на кръгово кръстовище при отбивката към Тракийския университет при входа на Стара Загора от запад отсъм силж Богомилово. За това информира зам.-кметът на община Стара Загора арх. Мартин Паскалев, чийто ресор е „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението", съобщават от общинския пресцентър.

Целта е да се обезопаси кръстовището и се урегулира движението на превозните средства в него. Средствата за изграждането са от общинския бюджет.

В община Стара Загора са постъпвали сигнали, подадени от Пътна полиция", че това е участък с предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.

Строително-монтажните дейности започнаха с фрезоване на асфалта, след което ще бъде положен нов асфалт. Предвижда се полагането на нова хоризонтална маркировка и на ограничителни вертикални елементи, както и поставяне на пътни знаци за регулиране на движението в кръговото кръстовище, каза още зам.-кметът арх. Мартин Паскалев.