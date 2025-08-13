Забраниха фермите за норки у нас

ВАС потвърди в понеделник заповедта на МОСВ за забрана на развъждането и вноса на вида американска норка у нас, съобщават от гражданската организация "Невидими животни".

Заповедта е била издадена през 2022 г. от бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Тя е на основание чл. 67 от Закона за биологичното разнообразие и забранява вноса и развъждането на вида американска норка в България поради това, че тя е инвазивен, чужд вид и застрашава местното биологично разнообразие.

Още през 2022 г. малко след като е била издадена, заповедта е обжалвана от „Фармпро" ООД, собственик на фермата за норки в с. Маджерито, Старозагорско. Административният съд София-град спира предварителното изпълнение на заповедта, но впоследствие отхвърля жалбата. Фирмата обжалва и пред по-високата инстанция. В понеделник ВАС публикува своето решение, че окончателно отхвърля жалбата, с което заповедта влиза в сила.

С тази заповед на практика става невъзможна дейността на ферми за ценни кожи от норки у нас, тъй като животните нито могат да се внасят, нито да се развъждат. Същевременно технологичният процес включва ежегодното умъртвяване на животните в т.нар. газови камери и последващото им одиране за производство на палта и модни аксесоари от кожата с косъм. Това обикновено се случва в началото на зимата, поради по-високото качество на косъма, става ясно от практиките в индустрията.

Фирмата „Фармпро" ООД е осъдена да заплати на сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията" (КАЖИ) сумата от 1200,00 лева, разноски за касационната инстанция. Сдружение КАЖИ е допуснато като страна по делото заедно с Министерството на околната среда и водите, на което фирмата също е осъдена да заплати сумата от 200,00 лева, разноски за касационната инстанция.

През месец май тази година организацията „Невидими животни" провежда разследване във фермата за норки до Стара Загора, с което документира, че обектът е бил изпразнен още тогава и дейността му е била прекратена преди окончателното решение на ВАС. Причините не са публично известни.

Във вторник граждани и активисти на „Невидими животни" ще внесат в Народното събрание петиция със 110 хил. подписа за друг казус за защита на животните, натрупал обществена значимост у нас, а именно за забрана на клетките за телета в България.