Венцислав Станков от синдикат "Огнеборец": Проблемът с техниката и хората е поставян на политиците, но няма разбиране



За подпалвачи се налагат глоби, не съм чувал да са осъдени на затвор. Превенцията е много важна. България е единствената държава, която няма закон за пожарната безопасност. В него трябва ясно да се регламентират отговорностите на всеки. Сега в малките населени места пожарите възникват извън горските територии. Местната власт трябва да се задължи да почиства растителността. На много места сухата растителност е по-висока от човешки ръст.

Това каза в сутрешния блок на Нова тв Венцислав Станков от синдикат "Огнеборец" по повод пожарите в страната. Той посочи, че тази година засегнатите горски площи са 280 хиляди декара - много повече от миналата година.

Миналата година са били отпуснати пари за пожарогасителна техника, но тя още не е налична. "Още преди 2010 година се правиха анализи, че е нужна, но нямаше разбиране от политиците", каза Станков. Той разказа, че през последните години са направени реформи, които са намалили състава на пожарната. И този проблем е поставян на политиците, но без резултат.

"Специализираната техника носи до 10 тона вода, нашата - до 1 тон. Времето за реакция е изключително важно при горски пожар. Освен техника трябва и организация. Климатът се променя. Ние сме рискова зона за пожари и в бъдеще тази тенденция ще продължи. В миналото пожарите са били през лятото, сега вече и в късните месеци през есента. Това показва, че средата се променя и трябва да се адаптираме, за да оцелеем", каза Нели Дончева от природозащитната организация WWF. Според нея горските служители трябва да са с по-висока категория труд, защото първи се отзовават на сигнали за пожари.