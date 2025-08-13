Двама загинали и 39 ранени при катастрофи за изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Загинали са двама души и 39 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие. Това съобщиха от Министерство на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

За последното денонощие в София са станали 19 леки произшествия и четири тежки, при които са ранени осем души, пише БТА.

От началото на месеца инцидентите на пътя са 294, с 16 загинали и 394 ранени. От началото на годината в страната са регистрирани 4078 катастрофи с 255 загинали и 5115 ранени.

От МВР отчитат 14 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 269 загинали през същия период на 2024 г.