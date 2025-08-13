ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор причини катастрофа с жертва на пътя Бургас ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21096216 www.24chasa.bg

Осъдиха много пиян, спипан да шофира нерегистрирана кола в Карловско

Ваня Драганова

[email protected]

1972
Пътна полиция проверява с дрегер шофьор. Снимката е илюстративна.

Дрегерът отчел 2,56 промила

61-годишен водач, засечен да шофира много пиян в карловското село Иганово, призна вината си и се споразумя с прокуратурата. Той бил спрян за проверка на 15 юни т. г. и дрегерът отчел 2,56 промила. Отделно бил за волана на мерцедес, който не е регистриран по надлежния ред. Мъжът бил задържан за 24 часа, след това освободен с мярка "подписка". 

Договореното наказание е 9 месеца условно с изпитателен срок от 3 години и 10 месеца без книжка. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово. 

Пътна полиция проверява с дрегер шофьор. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)