Осъдиха много пиян, спипан да шофира нерегистрирана кола в Карловско

Дрегерът отчел 2,56 промила

61-годишен водач, засечен да шофира много пиян в карловското село Иганово, призна вината си и се споразумя с прокуратурата. Той бил спрян за проверка на 15 юни т. г. и дрегерът отчел 2,56 промила. Отделно бил за волана на мерцедес, който не е регистриран по надлежния ред. Мъжът бил задържан за 24 часа, след това освободен с мярка "подписка".

Договореното наказание е 9 месеца условно с изпитателен срок от 3 години и 10 месеца без книжка. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово.