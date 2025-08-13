Държавата продължава спора за акциите си в Пловдивския панаир

Държавата ще обжалва решението на Апелативния съд, с което делото за акциите на община Варна в Пловдивския панаир бе върнато за разглеждане от Софийския градски съд, но от различен състав. Това става ясно от писмен отговор на министъра на икономиката Петър Дилов до депутата от „Продължаваме промяната – Демократична България" Йордан Иванов, пише "Дневник".

През юли Апелативният съд – София частично отмени решението на Софийския градски съд, който бе обявил за нищожно прехвърлянето на акциите на община Варна от панаира на дружеството „Пълдин Туринвест" АД, свързано с пловдивския бизнесмен Георги Гергов.

През 2023 г. Окръжният съд одобри апорта на акциите на Варна в съвместното дружество на общината с Георги Гергов "Пълдин Туринвест". Тогавашният зам.-кмет по финанси Величко Родопски заяви пред "24 часа", че няма смисъл от нова жалба, тъй като градската управа вече е загубила. Според него голямата грешка е прехвърлянето на част от държавния дял в панаира на община Варна през 2016 г., но решението за това е на правителството. "Каквото е имало да се случва с Международен панаир Пловдив, се е случило още през 2006 г.", коментира тогава Здравко Димитров.