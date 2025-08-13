ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор с над 2 промила алкохол се заби в крайпътно дърво край Павликени

Дима Максимова

Водач, употребил алкохол, е катастрофирал на пътя между селата Дъскот и Паскалевец край Павликени. Произшествието е станало около 18,00 ч. във вторник, съобщихя от полицията.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 31-годишен от В. Търново, е преминал през насрещната лента и се е ударил челно в крайпътно дърво.  Пострадал е водачът. Той е настанен за лечение в плевенска болница с фрактура на ръката. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,12 промила.

Той е отказал кръвна проба. Образувано е досъдебно производство.

