Шофьор с над 2 промила алкохол се заби в крайпътно дърво край Павликени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водач, употребил алкохол, е катастрофирал на пътя между селата Дъскот и Паскалевец край Павликени. Произшествието е станало около 18,00 ч. във вторник, съобщихя от полицията.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 31-годишен от В. Търново, е преминал през насрещната лента и се е ударил челно в крайпътно дърво. Пострадал е водачът. Той е настанен за лечение в плевенска болница с фрактура на ръката. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,12 промила.

Той е отказал кръвна проба. Образувано е досъдебно производство.