ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор причини катастрофа с жертва на пътя Бургас ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21096459 www.24chasa.bg

Закопчаха хулиган след бой с бухалка и макетен нож

Дима Максимова

[email protected]

684

49-годишен от Килифарево е задържан, след побой по хулигански подбуди. Тази нощ в полицейското управление във Велико Търново е получен сигнал за сбиване между четирима пред жилищен блок във областния град.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил двамата пострадали на 17 и 33 години, съответно от с. Леденик и В. Търново. Те обяснили, че са се скарали с други двама мъже, които са им нанесли удари с бухалка и макетен нож. Същите са установени – на 49 и 25 години и двамата от Килифарево. Бухалката е намерена в автомобила на по-възрастният мъж, а макетният нож - в дрехите му. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Пострадалите са прегледани в Спешна помощ и са освободени за домашно лечение. По случая е започнато досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)