Закопчаха хулиган след бой с бухалка и макетен нож

49-годишен от Килифарево е задържан, след побой по хулигански подбуди. Тази нощ в полицейското управление във Велико Търново е получен сигнал за сбиване между четирима пред жилищен блок във областния град.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил двамата пострадали на 17 и 33 години, съответно от с. Леденик и В. Търново. Те обяснили, че са се скарали с други двама мъже, които са им нанесли удари с бухалка и макетен нож. Същите са установени – на 49 и 25 години и двамата от Килифарево. Бухалката е намерена в автомобила на по-възрастният мъж, а макетният нож - в дрехите му. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Пострадалите са прегледани в Спешна помощ и са освободени за домашно лечение. По случая е започнато досъдебно производство.