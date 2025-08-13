Трима от "Наглите" изчезнаха, намериха колите и телефоните им

Полицията издирва Прокопи Прокопиев- Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Данчо релето. Тримата са членове на бандата за отвличания "Наглите", заедно с Любомир Димитров - Любо Гребеца, но той е в затвора заради две убийства на други сътрудници на групата.

Културиста, Йожи и Релето се издирват от вчера след сигнал от техни роднини. Открити са автомобилите и мобилните им телефони. Полицията ги проверява за улики. Засега обаче от бруталните мафиоти няма и следа.

Тримата получиха по 18 години затвор за участието си в групата "Наглите". Тя похити 25 души, но бяха признати за виновни само за няколко отвличания. Бандата бе брутална, режеше уши и пръсти. По-малка присъда получи Гребеца - 10 г., но впоследствие го осъдиха и за убийствата. Парите от откупите така и не бяха открити.

След като излязоха от затвора Йожи и Културиста не попадаха под светлините на прожекторите. Релето обаче няколко пъти бе хващан от СДВР да краде коли. Именно това е и занаятът на всички от групата, преди да се заемат с отвличания.