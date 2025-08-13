ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Атаките срещу кабинета няма да срещат ре...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21096476 www.24chasa.bg

Трима от "Наглите" изчезнаха, намериха колите и телефоните им

Димитър Мартинов

[email protected]

17088
Бандата на Наглите Снимка: Гергана Вутова

Полицията издирва Прокопи Прокопиев- Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Данчо релето. Тримата са членове на бандата за отвличания "Наглите", заедно с Любомир Димитров - Любо Гребеца, но той е в  затвора заради две убийства на други сътрудници на  групата.

Културиста, Йожи и Релето се издирват от вчера след сигнал от техни роднини. Открити са автомобилите и мобилните им телефони. Полицията ги проверява за улики. Засега обаче от бруталните мафиоти няма и следа. 

Тримата получиха по 18 години затвор за участието си в групата "Наглите". Тя похити 25 души, но бяха признати за виновни само за няколко отвличания. Бандата бе брутална, режеше уши и пръсти. По-малка присъда получи Гребеца - 10 г., но впоследствие го осъдиха и за убийствата. Парите от откупите така и не бяха открити. 

След като излязоха от затвора Йожи и Културиста не попадаха под светлините на прожекторите. Релето обаче няколко пъти бе хващан от СДВР да краде коли. Именно това е и занаятът на всички от групата, преди да се заемат с отвличания. 

Бандата на Наглите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)