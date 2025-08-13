Шофьор причини катастрофа с жертва на пътя Бургас - Слънчев бряг и избяга (Видео)

Шофьор причини катастрофа с жертва на главния път Бургас - Слънчев бряг и избяга. За това съобщават потребители на фейсбук групата "Шофьори Несебър".
Според очевидни катастрофата е станала тази нощ.
Шофьорът е блъснал мотопед с двама души на него. Единият е загинал.
Пътят е затворен за движение, тъй като се търсят части от причинителя на катастрофата.
Обходният път е през Ахелой.
Бургас Слънчев бряг Затворен !Отбиват през Ахелой! Заради катастрофата от снощи ,има загинал и един избягал!Posted by Nikolai Nikolaev on Tuesday 12 August 2025