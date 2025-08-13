Шофьор причини катастрофа с жертва на пътя Бургас - Слънчев бряг и избяга (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор причини катастрофа с жертва на главния път Бургас - Слънчев бряг и избяга. За това съобщават потребители на фейсбук групата "Шофьори Несебър".

Според очевидни катастрофата е станала тази нощ.

Шофьорът е блъснал мотопед с двама души на него. Единият е загинал.

Пътят е затворен за движение, тъй като се търсят части от причинителя на катастрофата.

Обходният път е през Ахелой.