Даниел Митов: От пожарната следят ежедневно пожари...

Повдигнаха обвинения на мъжа, намушкал куче в Перник

Куче Снимка: pixabay

Повдигнаха обвинения на 26-годишния перничанин, който беше задържан за противозаконно увреждане на куче. Това съобщиха от полицията.

Сигнал за ранено куче бил подаден на тел. 112 от 38-годишна перничанка на 11 август. По нейни данни съсед е намерил куче с рана в областта на врата. Животното е извън опасност за живота, но му предстои операция.

По данни на живущите в района извършител на деянието е 26-годишен местен жител, който първоначално е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка, а впоследствие и за до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Събрани са данни, че е проявил изключителна жестокост спрямо животното. Мъжът е криминално проявен и познат на органите на реда с различни престъпления.

Привлечен е като обвиняем и ще му се иска постоянен арест.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

