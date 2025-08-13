ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата проверява бонусите за над 2,2 млн. лв. в АПИ

Прокуратурата проверява бонусите за над 2,2 млн. лв. в АПИ

Софийската градска прокуратура (СГП)

Софийската градска прокуратура е образувала проверка за изплатените допълнителни бонуси за над 2.2 млн. лв. на началници в агенция „Пътна инфраструктура", като парите не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата, съобщава БНТ.

Проверката е възложена на Комисията за противодействие на корупцията със срок за приключване от 2 месеца.

Отправени са въпроси към Управителния съвет на АПИ и министъра на регионалното развитие за критериите, по които са избрани служителите с бонуси, както и какви допълнителни пари са получили председателя и членовете на Управителния съвет. Отговори до момента не сме получили.

От Софийската градска прокуратура съобщили, че през месец юни е подаден сигнал, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията.

От АПИ разпространи съобщение до медиите, в което предоставиха информация за възнагражденията.

През 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. е заплатена сума в размер на 2 274 654 лв. за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на 174 началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ, посочват в съобщението.

