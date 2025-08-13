Министрите аплодираха децата, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе (Снимки)

Деца се притекоха на помощ в гасенето на огъня в Сунгурларе. В знак на благодарност министрите в кабинета им ръкопляскаха. Преди редовното правителствено заседание премиерът Росен Желязков представи непълнолетните герои.

„Това са момчетата, които в тези трудни дни със своя тих и скромен пример в Сунгурларе се притекоха на помощ по свой начин. Той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на полските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук, за да изразим нашите признателност и благодарност. Те са посланици на всички онези, които в тези трудни времена показват човешкия добродетел, показват онзи скромен, тих и непретенциозен героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, като българи, да бъдем насочени един към друг с човечност и емпатия, която толкова липсва в нашето ежедневие”, каза министър-председателят. Желязков, съобщи НОВА. Той благодари и на родителите на децата „за това, че са вложили в тях любов, старания и умения и ги насърчават по техния път”.

Момчетата бяха изпратени с втора порция аплодисменти и премиерът продължи по дневния ред на Министерския съвет.

„Това правителство си е поставило амбициозни цели за повишаването на жизнения стандарт на българите. Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. Затова всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни”, добави Росен Желязков.