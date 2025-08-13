"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спасени са 300 декара широколистна гора от пожар в землището на новозагорското село Пет могили, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен. Сигналът е получен в 16:52 ч. на 12 август.

На място е изпратен екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Нова Загора, който, заедно със земеделски производители с техника, е успял своевременно да ликвидира пожара преди да бъдат нанесени щети, предава БТА.

Два екипа от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Сливен са изпратени в помощ при гасенето на пожара в района на село Скала, уточниха от полицията.

Вчера от Областната дирекция на МВР информираха, че е горял пожар в заведение в Сливен.