Даниел Митов: От пожарната следят ежедневно пожари...

Времето София 29° / 25°
Спасени са 300 декара широколистна гора от пожар в землището на новозагорското село Пет могили

Пожар / Снимката е илюстративна

Спасени са 300 декара широколистна гора от пожар в землището на новозагорското село Пет могили, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен. Сигналът е получен в 16:52 ч. на 12 август.

На място е изпратен екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Нова Загора, който, заедно със земеделски производители с техника, е успял своевременно да ликвидира пожара преди да бъдат нанесени щети, предава БТА.

Два екипа от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Сливен са изпратени в помощ при гасенето на пожара в района на село Скала, уточниха от полицията.

Вчера от Областната дирекция на МВР информираха, че е горял пожар в заведение в Сливен.

Пожар / Снимката е илюстративна

