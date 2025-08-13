Желязков: Балансът между институциите не просто е дебалансиран, а е парализиран

Липсата му пречела да се формират органите, свързани с националната сигурност, както и дипломатическата служба

Премиерът настоя парламентът да реагира със законови промени, които да го възстановят

Премиерът Росен Желязков видя нестабилност на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите, такъв, какъвто е предписан от законите и в духа на конституцията. Декларира го в началото на правителственото заседание.

"Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани с защитата на националната сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е твърде опасен прецедент, защото, балансът, който е предписан от законите и конституцията, не просто е дебалансиран, а е парализиран", заяви още той. Настоя парламентът да има основната грижа да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени. Премиерът поясни, че кабинетът няма да е инициатор, тъй като е участник в този баланс, но смята, че обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране на междуинституционалното сътрудничество, такова, каквото е предписано в конституцията.

"Очакваме началото на политическия сезон за парламента, за правителството политическият сезон е без ваканция, продължаваме работата си по сектори, и сме готови за поемането на всякаква отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят есента", каза още Желязков.

Преди изявлението си за консенсуса между институциите, той припомни на министрите, че имат да решават много задачи в следващите дни и седмици. "Затова не бих искал да влизам в политическа полемика или да реагирам на акциите на политически сили и институции през последните дни. Това правителство в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство, си е поставило амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите", каза той. Поясни, че целите са отвъд политическия път на кабинета, много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат. Затова всички атаки срещу правителството, които подгрявали есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат реакция. Желязков се обоснова: "защото погледът ни е отвъд - отвъд дребнотемието, злободневието. Следваме ясната си програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни", заяви още той.