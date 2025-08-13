8 г. затвор и глоба от 50 000 лв. за мъж, признал се за виновен в контрабанда на 320 пакета с марихуана

Окръжният съд в Кюстендил наложи наказание "лишаване от свобода" за срок от осем години и глоба от 50 000 лв. на подсъдим, който се призна за виновен в контрабанда на 320 пакета с марихуана, на стойност над 2 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на съда в Кюстендил. Съдът е одобрил споразумението, постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимия.

Обвиняемият Г. Н. ( на 34 г., гражданин на Република Северна Македония, по народност - албанец) се признава за виновен в това, че на 18 декември 2024 г., около 22:30 ч. през граничен пункт "Гюешево", пътуващ с влекач и прикачено към него полуремарке, собственост на фирма от Скопие и управляван от И. М., е пренесъл от Република Северна Македония в Република България, високорисково наркотично вещество – коноп (канабис, марихуана), опаковано в 320 пакета.

Пакетите са били укрити в специално изработени тайници – предварително оформени кухини в хоризонталните странични дъски на полуремаркето. Високорисковото наркотично вещество е с общо нето тегло 128 580 грама, уточниха от съда. По документи товарните композиции превозвали товар с руда за Турция, казаха тогава от Агенция "Митници".

При изпълнение на наказанието осем години "лишаване от свобода" съдът приспада времето на предварителното задържане на обвиняемия, считано от 19 декември м.г. до влизане на споразумението в сила. Обвиняемият е осъден да плати разноските по делото в общ размер от 6121.05 лв., допълва БТА

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.