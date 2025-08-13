На 4 февруари пристигнаха първите пет автобуса, на 8 август – шестият. След комплектоването на доставката вече може да се пристъпи към регистрирането им и въвеждането в експлоатация на зарядните станции

Пристигна и последният шести електрически автобус, който ще обслужва транспортната схема на Шумен. Крайният срок за доставка беше до края на месец септември и бе спазен. Доставката в гр. Шумен е осъществена в петък.

За да тръгнат по маршрутите на градския транспорт новите автобуси, общината е длъжна да приложи нормативно установени процедури.

На първо място, до края на месец август приемателна комисия трябва да приеме доставката, съгласно договора с общината. След това могат за започнат процедурите по застраховане и регистриране в КАТ на автобусите.

Третата стъпка е прехвърлянето им за ползване от фирмата „Шумен – Пътнически автотранспорт“ АД, която изпълнява схемата за градския транспорт.

След това ще се проведе обучение на шофьорите по съответните маршрути, по които ще ще се движат новите електрически автобуси, както и относно ползването на зарядните станции.

Зарядните станции са проектирани. Поставянето на станцията на ул. „Самара“ е свързано с ремонт на подхода към терена и приспособяването му към габаритите на автобуса. Другата зарядна станция ще се изгради на площада на Автогарата. За зарядните станции се издава акт за общинска собственост.

Всички действия се извършват съгласно сроковете и процедурите на енергоразпределителното дружество и другите органи, с които Община Шумен работи съвместно по проекта. Описаните дейности се очаква да се извършат през оставащата част на месец август и през септември.

Припомняме, че условие в договора на Община Шумен бе цялата доставка от 6 електрически автобуса да е осъществена, за да се пристъпи към въвеждането им в експлоатация. До днес доставените автобуси бяха пет, като те пристигнаха в Шумен на 4 февруари тази година. Община Шумен допълнително ще информира по кои линии на градския транспорт ще се движат новите автобуси от есента.

Предимството на електрическите автобуси е, от една страна, в безшумния им режим на движение, от друга - в намаляването с 30% на емисиите от въглероден диоксид и подобряването с около 50 % на енергийната ефективност.