Стенопис напомня за д-р Стефан Черкезов в областната болница в Търново

Дима Максимова

[email protected]

1116
Медици и граждани традиционно почитат паметта на патрона на великотърновската болница д-р Стефан Черкезов. Снимка: Архив На Автора

На 15 август от 12:00 ч. в двора на областната болница по традиция ще отбележат Националния ден на спасението с поднасяне на венци и цветя пред паметника на д-р Стефан Черкезов и паметната плоча на медиците, загинали при изпълнение на служебните си задължения. Почит ще бъде отдадена и с вой на сирени.
В деня на гибелта на лекарят-герой, които спасява 47 пътници от горящ автобус и губи живота си, официално ще бъде открит стенописът, който беше направен в памет на дарителя Михаил Кeфалов и д-р Стефан Черкезов в коридора, който свързва старата и новата част на болницата.
Негови автори са художничките Евгения и Невена Лефтерови.
Вплетени са елементи от историята на Велико Търново, миналото и бъдещето на болницата.
В реализирането му с финансови средства се включиха общини от областта, частни фирми и народни представители от региона. А с това беше спазена традиция за дарителството и обединение, което стои в основата на създаването на болницата преди близо 160 години, посочват от ръководството.

Медици и граждани традиционно почитат паметта на патрона на великотърновската болница д-р Стефан Черкезов.

