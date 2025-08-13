Стенопис напомня за д-р Стефан Черкезов в областната болница в Търново

На 15 август от 12:00 ч. в двора на областната болница по традиция ще отбележат Националния ден на спасението с поднасяне на венци и цветя пред паметника на д-р Стефан Черкезов и паметната плоча на медиците, загинали при изпълнение на служебните си задължения. Почит ще бъде отдадена и с вой на сирени.

В деня на гибелта на лекарят-герой, които спасява 47 пътници от горящ автобус и губи живота си, официално ще бъде открит стенописът, който беше направен в памет на дарителя Михаил Кeфалов и д-р Стефан Черкезов в коридора, който свързва старата и новата част на болницата.

Негови автори са художничките Евгения и Невена Лефтерови.

Вплетени са елементи от историята на Велико Търново, миналото и бъдещето на болницата.

В реализирането му с финансови средства се включиха общини от областта, частни фирми и народни представители от региона. А с това беше спазена традиция за дарителството и обединение, което стои в основата на създаването на болницата преди близо 160 години, посочват от ръководството.