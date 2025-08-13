ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай налага временни мита върху вноса на канадска...

Надрусан шофьор се обърна по таван край Разград, петима са в болница

Линейка СНИМКА: Архив

Петима души пострадаха при катастрофа край Разград. Това съобщиха от полицията.

Сигналът за катастрофа на пътя Завет – Брестовене е получен на 12 август.

55-годишен водач на джип, движейки се в посока Завет, губи контрол над автомобила и се преобръща по таван извън пътното платно. В автомобила се возели още четирима души – 18-годишно момче и трима мъже на 58, 21 и 49 години.

Всички пътници и водачът са откарани в МБАЛ-Разград, където след преглед е установено, че 18-годишният има фрактура на лакътна кост, 49-годишният е с фрактура на носни костици, 58-годишният има фрактура на ребра и комоцио, а 21-годишният – комоцио.

На водача е извършена проверка за употреба на алкохол и наркотици. Пробата с дрегер е отрицателна, но за наркотици е положителен за амфетамини.

Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ. Настанен е в Хирургично отделение под наблюдение. Води се разследване.

