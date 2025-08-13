Мариан Бачев: Кабинетът отпуска 34 млн. лева за държавните културни институти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кабинетът отпуска 34 млн. лева за държавните културни институти. Това обяви министърът на културата Мариан Бачев на брифинг след заседание на Министерски съвет.

"Това е едно логично поведение на правителството", заяви той.

Бачев припомни, че бюджетът за сценичните изкуства е увеличен за 2025 година спрямо 2024 година с 6 милиона лева.

"Това е естествено продължение на политиката за грижа за сценичните изкуства, за повече предвидимост. Това не са просто цифри, това са допълнителни възможности за турнета, нови представления, концерти и възпитание на вкус. Разсейваме всякакви спекулации, че ще се закриват театри, ще се замразяват трупи, виждате, че това не е така", заяви министърът, предаде dariknews.

Работи се по ревизиране на методиката по субсидиране на държавните културни институти, които са на държавен бюджет.