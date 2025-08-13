ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай налага временни мита върху вноса на канадска...

Мариан Бачев: Кабинетът отпуска 34 млн. лева за държавните културни институти

1648
Министърът на културата Мариан Бачев Снимка: Йордан Симеонов

Кабинетът отпуска 34 млн. лева за държавните културни институти. Това обяви министърът на културата Мариан Бачев на брифинг след заседание на Министерски съвет.

"Това е едно логично поведение на правителството", заяви той.

Бачев припомни, че бюджетът за сценичните изкуства е увеличен за 2025 година спрямо 2024 година с 6 милиона лева.

"Това е естествено продължение на политиката за грижа за сценичните изкуства, за повече предвидимост. Това не са просто цифри, това са допълнителни възможности за турнета, нови представления, концерти и възпитание на вкус. Разсейваме всякакви спекулации, че ще се закриват театри, ще се замразяват трупи, виждате, че това не е така", заяви министърът, предаде dariknews.

Работи се по ревизиране на методиката по субсидиране на държавните културни институти, които са на държавен бюджет.

