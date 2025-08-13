13-годишната пребила детето в Кула, защото последвало профил в социалните мрежи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районната прокуратура във Видин разследва нанесения побой от 13-годишна над 11-годишно дете в Кула. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

Причината за агресивното поведение на 13-годишната ученичка е, че 11-годишното дете е последвало профил в социалните мрежи.

Установени са децата от съдържанието на видеоклипа, заснет по време на нападението – 13-годишно момиче от гр. Вълчедръм и 11-годишно момиче от гр. Кула, както и родителите им.

На 8 август в центъра на гр. Кула едно от децата нападнало другото, като го хванало за косата, съборило го на земята, наредило му да му се моли, ритало го, удряло го и го скубало.

Незабавно след постъпването на сигнала социалните работници са снели сведения от запознати със случая лица. Проведен е бил и видео разговор с пострадалото дете. Проверка е извършена и в РУ на МВР гр. Кула и Районна прокуратура - Видин.

Уведомени са органите на реда в града. Проведена е среща на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие, с участие на прокурор от Районна прокуратура – Видин.

Следва да бъдат приложени възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от МКБППМН, поради факта, че ученичката няма навършени 14 години.