ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21097639 www.24chasa.bg

13-годишната пребила детето в Кула, защото последвало профил в социалните мрежи

2444
Районната прокуратура във Видин разследва нанесения побой от 13-годишна над 11-годишно дете в Кула Снимка: pixabay

Районната прокуратура във Видин разследва нанесения побой от 13-годишна над 11-годишно дете в Кула. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. 

 Причината за агресивното поведение на 13-годишната ученичка е, че 11-годишното дете е последвало профил в социалните мрежи.

Установени са децата от съдържанието на видеоклипа, заснет по време на нападението – 13-годишно момиче от гр. Вълчедръм и 11-годишно момиче от гр. Кула, както и родителите им.

На 8 август в центъра на гр. Кула едно от децата нападнало другото, като го хванало за косата, съборило го на земята, наредило му да му се моли, ритало го, удряло го и го скубало.

Незабавно след постъпването на сигнала социалните работници са снели сведения от запознати със случая лица. Проведен е бил и видео разговор с пострадалото дете. Проверка е извършена и в РУ на МВР гр. Кула и Районна прокуратура - Видин.

Уведомени са органите на реда в града. Проведена е среща на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие, с участие на прокурор от Районна прокуратура – Видин.

Следва да бъдат приложени възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от МКБППМН, поради факта, че ученичката няма навършени 14 години.

Районната прокуратура във Видин разследва нанесения побой от 13-годишна над 11-годишно дете в Кула Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)