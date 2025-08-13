Деница Сачева с предложение: По-гъвкаво работно време за родители на ученици през лятото

Родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на по-гъвкави форми на работа през лятната ваканция, за да се справят с грижите за децата, когато не са на училище.

Това предлага председателят на Комисията по труда и социалната политика в 51-ото НС – Деница Сачева. Предложените законодателни промени ще са в полза на родителите по време на летните ваканции на децата и ще бъдат внесени през първите дни на септември.

"И аз като много майки прекарвам ваканцията гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", мотивира инициативата си Сачева.