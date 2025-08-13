ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол...

Над 1700 кг канабис откриха с хеликоптер полицаи в Пиринско

Открита нива с канабис. СНИМКА: Архив, МВР

Около 951 канабисови растения с общо тегло около 1 795 килограма са унищожени от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград през вчерашния ден.

Растенията са открити при проведени във вторник съвместни действия на криминалисти при ОДМВР-Благоевград и екипи на Главна дирекция „Национална полиция" и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция „Гранична полиция".

Около 890 от растенията, с общо тегло около 1 725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на с. Бельово, общ. Сандански, а 61 от тях, чието общо тегло е 70 килограма – в обособена нива в землището на с. Чурилово, общ. Петрич. След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

Открита нива с канабис. СНИМКА: Архив, МВР

