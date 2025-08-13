ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, пребил жена си и я заключил за три дни в апартамент в София

Мъжът е упражнил домашно насилие спрямо жена СНИМКА: pixabay

52-годишен мъж пребил и заключил съпругата си за три дни в апартамент в София. Той е привлечен към наказателна отговорност. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.

За времето от 9 август до около 20:00 ч. на 11 август в апартамент в гр. София, обвиняемият Н.В. противозаконно лишил от свобода С.М. и възпрепятствал възможността й да напусне дома му.

На 11 август около 17:00 часа, мъжът нанесъл на жената множество удари с юмруци в главата и с ритници в тялото и й причинили лека телесна повреда. Деянията се извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство.

С постановление на наблюдаващ прокурор Н.В. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

