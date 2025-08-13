Син преби майка си в дома им в с. Брезница

Син преби майка си в дома им в гоцеделчевското село Брезница. В сутрешните часове във вторник в РУ-Гоце Делчев е получено съобщение от ФСМП-Гоце Делчев за постъпила за оказване на медицинска помощ 65-годишна жена от с. Брезница, която е пострадала след нанесен й побой.

От работещите по случая полицейски служители е установено, че около 23:00 часа предишната вечер в жилище в с. Брезница, в условията на домашно насилие, на пострадалата са й нанесени удари с юмрук от 38-годишен неин родственик. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Уведомена е компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.