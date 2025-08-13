Хванаха дрогиран моторист без книжка, а в дома му откриха канабис

Дрогиран моторист хванаха при проверка полицаите в Благоевград. Около 10:00 часа във вторник на ул. „Георги Андрейчин" полицейски служители на Второ РУ-Благоевград са спрели мотоциклет „Хускварна", без поставена регистрационна табела, управляван от неправоспособен 23-годишен мъж от гр. Благоевград.

На мотоциклетистът е направена проба с техническо средство за употреба на наркотични вещества, която е отчела положителен резултат. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа.

В хода на работата по случая, от органите на реда е проверено, обитавано от него жилище в с. Еленово, където са намерени и иззети около 40 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис, гриндер и електронна везна. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.