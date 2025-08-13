ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21097803 www.24chasa.bg

Хванаха дрогиран моторист без книжка, а в дома му откриха канабис

Тони Маскръчка

812
Полиция СНИМКА: 24 часа

Дрогиран моторист хванаха при проверка полицаите в Благоевград. Около 10:00 часа във вторник на ул. „Георги Андрейчин"  полицейски служители на Второ РУ-Благоевград са спрели мотоциклет „Хускварна", без поставена регистрационна табела, управляван от неправоспособен 23-годишен мъж от гр. Благоевград.

На мотоциклетистът е направена проба с техническо средство за употреба на наркотични вещества, която е отчела положителен резултат. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. 

В хода на работата по случая, от органите на реда е проверено, обитавано от него жилище в с. Еленово, където са намерени и иззети около 40 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис, гриндер и електронна везна. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)