ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21097920 www.24chasa.bg

Задържаха шофьора беглец, предизвикал катастрофата с жертва край Слънчев бряг (Видео)

1404
Полиция Снимка: Архив

Задържаха шофьора беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг, пише БНТ.

Инцидентът се е случил тази нощ на главния път Бургас - Слънчев бряг. Жертвата е 77-годишна жена, возила се на мотопед със 77-годишен мъж.

Възникнала е катастрофа, при която пострадалата е починала от раните си. Мъжът е в тежко състояние в болницата.

Полиция Снимка: Архив

Бургас Слънчев бряг Затворен !Отбиват през Ахелой! Заради катастрофата от снощи ,има загинал и един избягал!

Posted by Nikolai Nikolaev on Tuesday 12 August 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)