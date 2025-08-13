Задържаха шофьора беглец, предизвикал катастрофата с жертва край Слънчев бряг (Видео)

Задържаха шофьора беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг, пише БНТ.
Инцидентът се е случил тази нощ на главния път Бургас - Слънчев бряг. Жертвата е 77-годишна жена, возила се на мотопед със 77-годишен мъж.
Възникнала е катастрофа, при която пострадалата е починала от раните си. Мъжът е в тежко състояние в болницата.
Бургас Слънчев бряг Затворен !Отбиват през Ахелой! Заради катастрофата от снощи ,има загинал и един избягал!Posted by Nikolai Nikolaev on Tuesday 12 August 2025