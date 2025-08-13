Веселин Стефанов е новият директор на 51-о училище в София, сменя доайена Асен Александров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Досегашният заместник-директор на столичното 51-о средно училище "Елисавета Багряна" поема директорския пост от Асен Александров

12.08.2025 година е знаменателен ден за 51-во Средно училище!

На проведения конкурс за нов директор на училището победи най-достойният – Веселин Стефанов- зам.директор в 51 СУ и инициатор и двигател на най- интересните събития в училището през последните години! Това написа в пост във фейсбук доайенът на директорите Асен Александров, който е съветник на министъра на образованието Красимир Вълчев. В публикацията му пише още:

Той се подготвя за този пост вече десет години. Сега е моментът, в който мечтата му срещна доверието на колегите, придобитите умения и любовта към училището.

Сърцето ми е разделено на две –малко тъга🖤 и много радост❤️. Малко тъга, защото, както казват французите "Chaque séparation est comme une petite mort " всяка раздяла е като малка смърт. Много радост, защото знам, че 51-во остава в ръцете на един вдъхновен , способен и сърдечен млад човек, който носи в себе си духа на нашето училище и ще го пази с обич и отдаденост.

51-во не е просто училище – то е дом, семейство, кауза, смисъл, съдба.

В него вградих своята душа и мечти!

Обичам те, мое 51-во училище!♥️

На добър час, Веско! 🧲🍀

Продължавай, заедно с учителите на 51-во училище , да пишеш нашата история с чест, сърце, обич и светлина!

5️⃣1️⃣-ВО Е МЕЧТА!♥️

Време е за нови градинари в училищната градина – младите директори ще продължат да пазят корените на традицията, но ще посадят и семената на утрешния ден, каза преди дни за "24 часа" Асен Александров, който остава начело на Сдружението на директорите в средното образование.