Лятната стажантска програма на Vivacom продължава традицията си да обединява опитни професионалисти и млади таланти, за да изгражда следващото поколение експерти. Един от вдъхновяващите ментори тази година е Димитрина Колева – служител в компанията от 2011 г., която днес отговаря за фиксираните услуги за частни лица в дирекция „Продукти и услуги“.

Кариерата ѝ започва в екип „Жалби“ - „Обслужване на клиенти“, където стъпка по стъпка изгражда опита, емпатията и увереността, които днес ѝ помагат не просто да работи в стратегически екип, но и да бъде ментор, от който младите могат да се учат с вдъхновение.

„Менторството е двупосочна улица – докато предавам знания, аз също уча. Стажантите идват с нови идеи, свеж поглед, креативно мислене. Тази енергия е заразителна“, споделя Димитрина.

През 2025 г. тя е ментор на Димитър Янев – студент по „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС, който проявява интерес към дизайн, front-end и маркетинг. Работата с него ѝ носи удоволствие, защото вярва, че именно младите хора могат да подскажат как технологиите да се използват по-ефективно в съвременната среда.

В професионалния път на Димитрина има фигура, която оставя траен отпечатък – нейният първи мениджър, Мария Луканова, която е била и неин ментор. Насоките и подкрепата, които е получила тогава, са в основата на днешния ѝ подход към менторството – с емпатия, внимание и стремеж към непрекъснато развитие.

„Виждам себе си в стажантите – в техните въпроси, в стремежа им да се докажат, в желанието да разберат какво означава отговорност. Затова вярвам, че менторът не само предава знания, но и вдъхновява за постигане на най-доброто възможно развитие. казва тя.

За Димитрина младите хора не са само бъдещето – те са носители на промяна, адаптивност и технологично мислене, което може да трансформира бизнеса. Тя вярва, че Vivacom също се развива чрез своите стажанти, защото с всяка нова генерация се раждат нови идеи, процеси и подходи.

„Стажантите не идват просто да се учат – те са катализатори на развитие. Те поставят въпроси, които ние сме спрели да си задаваме. Именно това ни движи напред.“

Лятната стажантска програма на Vivacom е доказана успешен инициатива за изграждане на новото поколение експерти в телекомуникационния сектор. Чрез практически задачи, менторска подкрепа, 360-градусова ротация между екипи и възможност за участие в лична среща със CEO на компанията, участниците получават възможност да направят своите първи професионални стъпки с увереност и вдъхновение.

