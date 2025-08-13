ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заявилите право за ползване на системата BG-Alert ...

Нова измама в Добрич с предлагане на безплатни карти за градския транспорт

Дияна Райнова

1432

Граждани сигнализираха в общината в Добрич, че отново се е появила информация за предлагането на безплатни карти на „Градски транспорт" ЕООД.

„Измамата е дело на неизвестни злонамерени лица с цел получаване на парични средства", добавят оттам. Схемата е, че пари ще поискани, ако се кликне на линка, който води до фалшив сайт, имитиращ официалния сайт на община Добрич. Той се прилага към уж безплатната оферта.

Фейсбук страницата „Обществен транспорт в Добрич" не е официална страница на „Градски транспорт" ЕООД, предупреждават от общината.

