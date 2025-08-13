Нова измама в Добрич с предлагане на безплатни карти за градския транспорт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Граждани сигнализираха в общината в Добрич, че отново се е появила информация за предлагането на безплатни карти на „Градски транспорт" ЕООД.

„Измамата е дело на неизвестни злонамерени лица с цел получаване на парични средства", добавят оттам. Схемата е, че пари ще поискани, ако се кликне на линка, който води до фалшив сайт, имитиращ официалния сайт на община Добрич. Той се прилага към уж безплатната оферта.

Фейсбук страницата „Обществен транспорт в Добрич" не е официална страница на „Градски транспорт" ЕООД, предупреждават от общината.