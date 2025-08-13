Издириха ранен турист край Рилския манастир

При спасителна акция откриха 38-годишен турист в района на Рилски манастир, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) Кюстендил Катя Табачка. Тя посочи, че сутринта в 5:45 часа е постъпил сигнал на телефон 112, че 38- годишен мъж е тръгнал към Рилски манастир, но семейството му няма връзка с него.

Местоположението на туриста е определено чрез локализиране на мобилния му телефон, поясни Табачка. По думите ѝ мъжът е открит в района на „Кирилова поляна", недалеч от автомобила, с който е пътувал. Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград.

В спасителната акция са участвали екипи на полицията и пожарната в Рила, планински спасители и от Центъра за спешна медицинска помощ Благоевград.