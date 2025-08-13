Д-р Марчев нахъсва да не се страхуваме от старостта с пример от Ленард Коен

Д-р Сотир Марчев посочи известния канадски певец и поет Ленард Коен като пример да не се страхуваме от старостта.

"Тъй като хората неуминуемо остаряваме, непрекъснато убеждавам себе си, пациентите и колегите да не гледаме със страх към идващата старост. Да вярваме, че най-доброто в живота ни предстои!", започна публикацията си лекарят.

"Днешният ми пример е Ленард Коен (1934 - 2016 г.), известният канадски поет и певец, създал Dance Me to the End of Love (Танцувай с мен до края на любовта), Hallelujah (Алелуя) и мн. други велики песни. Когато е пенсионер на 73 години, жената до него, избягва с всичките му спестявания от пенсионния фонд! И той за да се издържа е принуден да се върне на сцената. Този период - от 73 годишна възраст до смъртта му на 82 години е един от най-силните му!", пише още той.

"Имал е усет за бъдещето - освен, че предусеща собствената си смърт и пее за нея, в едно от стихотворенията си Л. Коен пише: „О, и още нещо – няма да ви хареса това, което идва след Америка." На снимката е Ленард Коен върху стена в родния му град, Монреал (Канада) на ул. Crescent. Защо в Монреал има такива красиви графити? Защото общината ежегодно организира фестивал на графитите Mural Festival. Дано някой български градоначалник чете този пост", завършва публикацията си д-р Марчев.