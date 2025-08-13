Фирмата от раздора между митрополията и кмета на “Изгрев” работи по проекти за милиони в страната

Санира в Севлиево и Балчик, кандидатства за Бобов дол, ползва за подизпълнител бившата компания на главния архитект на Сапарева баня

Фирмата “Дока строй” ЕООД, която се превърна в камъчето на раздора между Софийската митрополия и кмета на “Изгрев”, работи по обекти за милиони, след като е спечелила обществени поръчки в страната, показа проверка на “24 часа”. Има договори за саниране на спортната зала в Севлиево и блокове в Балчик, кандидатства за същото и в Бобов дол.

В понеделник Софийската света митрополия обяви, че има натиск от кмета на район “Изгрев” Делян Георгиев да се избере тази компания, за да довърши храм “Св. Пимен Зографски”. Той отрече и заяви, че е ангажиран с каузата от много години. По негов доклад Столичната община отпусна 1,5 млн. лв., за да се довърши мащабният проект, който досега се финансираше с дарения.

Църковното настоятелство е получило 3 оферти, а най-добрата е била на “Дока строй”, каза председателят на настоятелството инж. Борислав Пелов, за когото изграждането на храма също е кауза. Епархийският съвет на Софийската митрополия обаче трябва да одобри изпълнителя и договора, което не се случва. Така парите, преведени от Столичната община на митрополията, не стигат до настоятелството, което е възложител на строително-монтажните дейности.

Според администрацията на църквата обаче “Дока строй” няма капацитет да довърши единствения храм в район “Изгрев” и не дава одобрение.

Собственик и управител на фирмата е Ани Малинова. Това е единствената ѝ компания. Регистрирана е в село Овчарци, община Сапарева баня. Потърсена за коментар, тя не отговори на мобилния си телефон. Според църквата “Дока строй” е изпълнявала поръчки само в “Изгрев”, където кмет е Делян Георгиев. Той обяви, че фирмата е работила по детски градини и е доволен от резултата. Това се случва в първия му мандат като кмет, издигнат от БСП. На последните избори спечели от листата на “ПП-ДБ-Спаси София”, като “Спаси София” са го включили в списъка си с кметове в столицата. Храмъг в район "Изгрев" още чака парите, за да бъде довършен и осветен.

Проверка на “24 часа” в Агенцията за обществени поръчки обаче показа, че фирмата работи и на други места в страната, където управляват кметове от различни партии.

През ноември 2024 г. например “Дока строй” сключва договор с община Севлиево за инженеринг, което включва проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор за енергийна ефективност в спортна зала “Дан Колов”. Стойността е 1,59 млн. лв. Другият участник в процедурата е отстранен от комисията. Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов е от ГЕРБ и управлява града трети мандат.

През април тази година “Дока строй” ЕООД сключва договор и с община Балчик, управлявана от Николай Ангелов - пети мандат кмет от БСП. Компанията на Ани Малинова печели подобна поръчка и в Севлиево - инженеринг за внедряване на мерки за енергийна ефективност в двата входа на бл. 11 в града. Цената е 790 хил. лв.

И при двете поръчки в Севлиево и Балчик “Дока строй” ползва подизпълнител и договорът му е публикуван в процедурата. Това е “Архитектурно студио Чангулев”. До 2020 г. то е собственост на Владимир Чангулев. Тогава го прехвърля на Велислава Мундева. Причината е, че Чангулев заема публичен пост, който не му позволява частен бизнес - става главен архитект на община Сапарева баня. Случайно или не, точно в тази община е регистрирана и “Дока строй” ЕООД на Ани Малинова. От 10 г. община Сапарева баня се управлява от Калин Гелев от ГЕРБ.

“Архитектурно студио Чангулев” ЕООД е посочено като подизпълнител и при последната поръчка, в която участва “Дока строй” - за саниране на сгради в община Бобов дол. Процедурата още тече и няма избран изпълнител от двамата кандидата.

Междувременно район “Изгрев” още няма действащ храм. “Св. Пимен Зографски” е изграден с дарения от 1,4 млн. лв. Темелният камък бе положен от президента Румен Радев, а парите, отпуснати от общината на Софийската митрополия, още не са преведени на настоятелството.