ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски четириног робот счупи рекорда на Гин...

Времето София 34° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21098668 www.24chasa.bg

Правим военни съоръжения съвместно с Италия в "Кабиле"

2292
Министърът на отбраната Атанас Запрянов на едно от заседанията на Министерския съвет СНИМКА: Йордан Симеонов

България и Италия ще изграждат съвместно военни съоръжения във военната база "Кабиле" край Ямбол. Това прие правителството на днешното си заседание.

Проектът за съвместната работа с италианската република е в областта на отбраната. В изпълнение на ангажиментите на България като член на НАТО, предстои изграждане на военна инфраструктура. Тя ще бъде предназначена за многонационална бойна група, разположена у нас.

Изграждането на военни съоръжения на територията на "Кабиле" е част от усилията за укрепване на отбранителните способности на България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за поддръжка и разполагане на бойната група. Ще има и възможност за нейното разширяване.

През юли министърът на отбраната Атанас Запрянов се срещна с председателя на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне, който бе у нас по покана на началника на отбраната адм. Емил Ефтимов. Тогава двамата обсъдиха именно сътрудничеството на Италия и България за развитие на многонационалната бойна група в България и нейното надграждане до ниво бригада. Освен това бе обсъдено и изграждането на военна инфраструктура в "Кабиле", за което стана ясно, че се очаква финансиране от НАТО.

Страната ни работи интензивно по изграждането на многонационален дивизионен щаб, който ще поеме командването и управлението на формирования на наша територия, засилвайки отбранителния потенциал на Алианса в региона

Министърът на отбраната Атанас Запрянов на едно от заседанията на Министерския съвет СНИМКА: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)