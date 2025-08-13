Правим военни съоръжения съвместно с Италия в "Кабиле"

България и Италия ще изграждат съвместно военни съоръжения във военната база "Кабиле" край Ямбол. Това прие правителството на днешното си заседание.

Проектът за съвместната работа с италианската република е в областта на отбраната. В изпълнение на ангажиментите на България като член на НАТО, предстои изграждане на военна инфраструктура. Тя ще бъде предназначена за многонационална бойна група, разположена у нас.

Изграждането на военни съоръжения на територията на "Кабиле" е част от усилията за укрепване на отбранителните способности на България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за поддръжка и разполагане на бойната група. Ще има и възможност за нейното разширяване.

През юли министърът на отбраната Атанас Запрянов се срещна с председателя на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне, който бе у нас по покана на началника на отбраната адм. Емил Ефтимов. Тогава двамата обсъдиха именно сътрудничеството на Италия и България за развитие на многонационалната бойна група в България и нейното надграждане до ниво бригада. Освен това бе обсъдено и изграждането на военна инфраструктура в "Кабиле", за което стана ясно, че се очаква финансиране от НАТО.

Страната ни работи интензивно по изграждането на многонационален дивизионен щаб, който ще поеме командването и управлението на формирования на наша територия, засилвайки отбранителния потенциал на Алианса в региона