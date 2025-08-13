Гласуват отново реда полските пътища в Пловдив да стават улици

Според областната управителка общинският съвет е излязъл извън пределите на материалната си компетентност

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева върна за ново разглеждане в общинския съвет решението полските пътища да стават улици при бъдещо застрояване, без това да се гласува в местния парламент. Облекчената процедура беше приета на сесията на 16 юли. Предложението беше на групата на БСП, която го мотивира с това, че ще улесни транспортния достъп до бъдещите сгради и ще намали административната тежест, защото сега около 30 такива преписки залежавали.

"Административният акт е приет при липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствени правила за издаването му и противоречие с материалноправни разпоредби", твърди в мотивите си Христина Янчева. По думите ѝ общинският съвет е излязъл извън пределите на материалната си компетентност.

В края на писмото си областната управителка уточнява, че върнатото решение трябва да бъде преразгледано в 14-дневен срок от получаването му. В противен случай може да бъде оспорено по съдебен ред.